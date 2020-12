Weisz Fanni jó kislány volt, de eleven és huncut, ahogy édesanyja emlékszik vissza rá. Imádott enni, aludni viszont már annál kevésbé.

A sztár tündéri gyerekkori fotókat osztott meg Instagram-oldalán, egy cuki történettel:

„Egyszer mikor anya elaludt, alvás közben kisminkeltem. Anya csak hagyta, mert amig érezte, hogy sminkelem addig tudta, hogy mellette vagyok és nem sántikálok semmi huncutságban. Szóval szép nagy piros karikákat festettem az arcára, vastag fekete szemöldököt és kék szemhéjat. Stílusos bordó szájjal. Természetesen a frizura sem maradhatott el. Kapott három copfot is. Aztán jól felráztam, hogy azonnal nézze meg a remekművem. Erre már mama is felfigyelt. Mikor mami anyát meglátta nagyon nevetett. Azt gondoltam ebből, hogy tetszik neki, és már húztam is, hogy neki is megcsinálom. Persze mami rögtön tilakozott, nem is értettem miért"