Pár napja magunk mögött hagytuk a rettegett és valóságos rémálommá vált 2020-as évet és végre tiszta lappal kezdhetünk az új évben.

Vannak, akik legszívesebben móresre tanítanák a tavalyi évet, nincs ezzel másként a világklasszis úszónő Hosszú Katinka sem, aki egy videóban meg is mutatta, mit is érdemel valójában a 2020-as év. Ahogyan a felvételen is látszik, a sportoló nem finomkodott, durva ütésekkel illette 2020-at.

"2020 ütéseket érdemel...2021 legyél okosabb" - olvasható Katinka bejegyzésében.