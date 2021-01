Eszedbe jutott már néhányszor, hogy kipróbálnád a jógát, de inkább erősíteni vagy tornázni jársz? Talán el is határoztad, hogy a jövő héten lemész a közeli jógastúdióba? De a jövő hét mindig a következő hétre tolódik... Ha ismerted volna a jóga nagyszerű hatásait, bizonyára rögtön nekilátsz a gyakorlásnak, melyet jól képzett, gyakorlott oktatóval már online is biztonságosan végezhetsz.

Kíváncsi vagy, hogy mi történik benned, ha elkezded a jógagyakorlást? A jógának, csakúgy, mint minden testmozgásnak, rengeteg jótékony hatása van rövid és hosszú távon is. Most Révai-Bere Anita jógaoktató segítségével megismerheted a jóga, szinte azonnal jelentkező hatásait, melyeket megtapasztalhatsz testi, lelki és mentális szinten is.

Stressz-csökkenés

Kevesebb stresszre vágysz? Ha szeretnéd a stresszt természetes módszerrel csökkenteni, vagy akár teljesen megszüntetni, jógázz! A pózokon kívül a gyakorlás fontos részét képezi a helyes légzés elsajátítása és a jógaóra végén végzett relaxáció. Ezek az idegrendszerünket pihenő üzemmódba kapcsolják. Ennek köszönhetően már az első alkalom után érezni fogod a feszültség, a szorongás enyhülését és képes leszel könnyebben megbirkózni a mindennapok kihívásaival.

Fájdalomcsillapítás

Feszülő, sajgó testrészeidben csökkentenéd a fájdalmat? Az órákon gyakorolt testtartások átmozgatják az egész testet, finoman mozgó és stabil ízületeket eredményeznek, erősítik és rugalmassá teszik az izmokat. A tudatos, finom mozgások és a kontrollált légzés hatékonyan csillapítják a fájdalmat. A jóga különösen a megelőzésben és kiegészítő kezelésként játszik nagy szerepet. Olyan krónikus állapotoknál, mint a migrén, artritisz, hátfájás a megfelelően felkészült jógaoktatóval végzett speciális pózok fokozatosan idézik elő a fájdalom mérséklődését. Tapasztald meg, hogy a gyakorlás után mennyivel szabadabb és könnyebb leszel!

Vérkeringés javulása

Vérnyomásproblémáid vannak, javítanád a vérkeringésed, erős, egészséges szívet szeretnél? A jógapózok és a légzőgyakorlatok élénkítik a vérkeringést, tehát több oxigén jut el sejtjeinkhez, így azok működése javul. A fordított testhelyzetek, mint például a gyertya, a lábak és a medence vérkeringését javítják. Így sokkal frissebbnek, egészségesebbnek érezheted magad.

Némelyik jógafajta ugyan képes olyan mértékben felgyorsítani a szívverést, mint egy kiadós edzés, a legtöbb azonban a tudatos, légzéssel összhangban végzett mozdulatok segítségével csökkenti a vérnyomást, így megelőzheted a szívbetegségeket és a keringési problémákat. Sokkal hosszabb ideig élhetsz egészségesen.

Nyugodtabb alvás

Problémáid vannak az alvással? Nehezen nyom el az álom? Nyugtalanul forgolódsz és gyakran felébredsz az éjszaka közepén? Csak néhány célzott légzőgyakorlatot és pár nyugtató hatású jógapózt kell elvégezned és máris észlelheted a belső nyugalmat és a békességet. Napi rendszerességgel folytatott jógagyakorlással hamarabb el tudsz majd aludni és jobb minőségű is lesz az alvásod. Ki ne szeretne pihenten, energikusan ébredni?

Ezek után nem csoda tehát, hogy a jóga már Magyarországon is egyre ismertebb és népszerűbb. Hiszen nem csupán egy egyszerű testedzésről vagy gyakran lenyűgöző akrobatikus mutatványként bemutatott bravúrról van szó. A végeredmény az a rengeteg testi, lelki és mentális egészséget javító hatás, melyek közül néhány azonnal jelentkezik, néhány azonban csak hosszasabb gyakorlás után érzékelhető. Jógázás közben ugyanis egyre inkább megtanulunk a testünkre összpontosítani, a mozgásunkat tudatosítjuk, a pózokat saját testünk állapotához szabva gyakoroljuk, a légzésünket elkezdjük szabályozni, szellemileg is kikapcsolunk, képesek leszünk a pillanatot megélni.

Kezdd el te is mielőbb a gyakorlást, hogy ezeket a nagyszerű hatásokat minden nap megélhesd!