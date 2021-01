Keresztes Ildikó ma reggel a Mokkában mesélt arról, hogyan érzi magát és milyen tervekkel vág neki a 2021-es évnek. Az izoláció rá sincsen jó hatással, szeretné, ha végre minden visszaállna a régi kerékvágásba. Bár volt ideje a múlt évben pihenni, most már nagyon vágyik a pörgésre.

"Nem vagyok vidám most már így a pandémia végére, hát nem is, még nincs is itt a vége, hiszen nem is tudjuk hol van a vége. Kaptam jó lehetőségeket, például visszamegyek a pesti proadway-ra 25 év után, az Operettszínházban, a Nine című musicalben fogok játszani egy orbitálisan jó szerepet (...), a Turay-ban ugyanígy van egy darab amiben játszom, készülnek dalok, készülnek klipek" - mesélte terveit Ildikó.