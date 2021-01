A Sztárban sztár című műsorban már debütált zsűritagként, nem rég pedig a műsorvezetésbe is belekóstolhatott. Köllő Babett őszintén vallott arról, mivel szeretne foglalkozni a jövőben, és azt is elárulta, mi a legnagyobb álma.

"Nem tudom, mi lesz velem! Egyelőre várom a lehetőségeket így január-februárban. A színház szerintem nem nagyon fog beindulni, de amúgy sem titkolom, hogy már inkább a tévézés felé tendálok"

– fogalmazott az AcNewsnak Köllő Babett.

"Nemrégiben végeztem Demcsák Zsuzsánál. Ő a személyes trénerem, aki órákat tart nekem ahhoz, hogy egyszer jó szakember lehessek. Mielőtt volt a Sztárban Sztár műsora, akkor kezdtem el hozzá járni. Most szilveszterkor pedig már le is zajlott az első tévés műsorvezetésem a Zenebutikon, ahol egy szilveszteri műsort vittem, összesen 4 órában. Rengeteget készültem rá, most először volt olyan, hogy a fülembe mondták a dolgokat, közben olvastam a szöveggépet, válaszoltam a betelefonálók hívására, stb. Szóval az egész összetett volt, de csont nélkül ment minden. Nagyon büszke vagyok rá. Persze, nem azt mondom, hogy Till Attila babérjaira szeretnék törni"

– szögezte le a színésznő, aki arra vágyik, hogy nagy show-műsorok háziasszonya lehessen, de talkshow-ban is el tudja képzelni magát.