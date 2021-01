Évekkel ezelőtt, amikor Szabó Zsófi alatt még többet mutatott a mérleg, azért kapott kritikákat. Most, hogy a folyamatos sportolás és egészséges életmód hatására leszámolt a plusz kilókkal, azért kritizálják, mert túlságosan sovány. A műsorvezető igyekszik nem foglalkozni a megjegyzésekkel.

Persze, olvasom a kommenteket, miszerint olyan a testem, mint egy tinilánynak, de előtte meg azt írták, hogy »kalácsképű« vagyok. Én inkább egészségesnek látom magam, mint túl soványnak. Sokszor volt téma a súlyom, több mint 10 évig küszködtem is ezzel. Egy ideig el voltam könyvelve husi lánynak, miközben mindig is sportoltam, és ez akkor zavart" - árulta el a Blikknek Szabó Zsófi.

"Most 54 kilogrammot mutat a mérleg, legutóbb 18 évesen voltam ennyi! Mindez a sport és az étkezés miatt van. Nem egy ferde képet akarok mutatni magamról. Ebben baromi sok meló van, törődöm magammal, de nem a külsőségek, hanem elsősorban az egészségem miatt. Élvezem a sportolást, feltölt és kiegyensúlyozottá tesz. Most jól érzem magam a bőrömben és a kritika mellett sokkal több bókot is kapok" - tette hozzá.