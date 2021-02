Medveczky Ilona hamarosan betölti a 80. életévét, ám a sztár még mindig nagyon aktív. Rengeteget kertészkedik, és több kutyusnak is gondját viseli. Köztudott róla, hogy rajong az állatokért, ezért úgy döntött, hagyatékával is a négylábúakat szeretné támogatni, ám vannak ezzel kapcsolatban félelmei.

„A vágyaim netovábbja, hogy ez a ház egyszer kész legyen, aztán meghalhatok. Persze az is fontos, hogy azután méltó kezekbe kerüljön. Szerettem volna bajba jutott állatokat segíteni a hagyatékommal, de tudom, bárkire is hagyom mindenem a halálom után, úgy ahogy van, a saját javára fogja fordítani" - mondta őszintén a Best Magazinnak.