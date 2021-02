"Nem sejtettem semmit, véletlenül derült ki a dolog, amit Begi viszonylag gyorsan rövidre is zárt, ennek már 12 éve és azóta is boldogok vagyunk!" - mesélte a Blikknek Réka, aki idén ünnepli a hetedik házassági évfordulóját férjével.

Felesége már várandós volt, amikor Begi megkérte a kezét. Bár sosem volt házasságpárti, de úgy érezte, hogy a családalapításhoz hozzátartozik a házasság is. Kislánya, Zazi nem sokkal az esküvő után született, majd három évvel később Réka egy ikerpárnak is életet adott.

"Szerettünk volna egy kistestvért Zazinak, de azt, hogy végül ikreink lesznek, nem gondoltuk volna. Úgy voltunk vele, ha majd beköltözünk a saját házunkba, lassan elkezdünk gondolkozni azon, mikor jöjjön a testvér, de az élet mindent felülírt! Gyakorlatilag ahogyan betettük a lábunkat a házba, én már terhes voltam a fiúkkal." - mesélte Réka.

Igaz a szülés utáni időszak nem volt felhőtlen, felesége helyett ugyanis Begi küzdött szülés utáni depresszióval, később a negyedik gyermek gondolata is felvetödött bennük. Végül abban maradtak, nem lesz negyedik kistestvér, helyette Begi inkább a zenében éli ki magát.

"Negyedik gyerek most nem lesz, de minden egyes dal, amin dolgozom, olyan, mintha a gyermekem lenne. Különösen igaz ez a hamarosan megjelenő Tiltott Szerelem című dalra is, ami most teljesen új hangszerelésben, a nagyszerű énekesnő, Nika hangján csendül majd fel!" - büszkélkedett Lotfi Begi.