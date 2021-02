Détár Enikő és kedves Kis Péter Sztárek Andrea Titkok a hálószobából című filmjében alakítják a főszereplő párt, de Enikő nem szeretné, ha ezekkel a karakterekkel azonosítanák őket. Ennek alkalmából meséltek arról, minek köszönhető az évek óta tartó kiegyensúlyozott kapcsolatuk.

„Nagyon sokat a külsőségekre koncentrálnak, és azt hiszik majd a gyertyák, a plüssmackók segítik őket a romantikához. A külsőségek azonban semmit nem érnek" – mondta a Story Magazinnak Péter.