Kovács Dórit többféle szerepben láthatták már a tévénézők, most azonban valami teljesen újba fog bele, saját vállalkozást indít.

Kovács Dórit egy napi sorozat szereplőjeként ismerte meg az ország, később műsorvezetőként is láthattuk, illetve szexi lemezlovasként is feltűnt az éjszakai életben. Most azonban egészen más területen, a szépségiparban próbálja ki magát Dóri.

"Én két évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy szeretném picit kiegyensúlyozottabbá tenni az életemet, világ életemben csapongtam és úgy éreztem, hogy most már eljött az ideje annak, hogy egy picit stabilizáljam az életemet és kozmetikusnak tanultam" - magyarázta Dóri a Life TV, Ébredj velünk műsorában.

Dóri másik két barátnőjével nyitja meg első szépségszalonját, ahol a testkezeléstől, a kozmetikáig mindenféle szolgálatás elérhető lesz majd.

"Szeretnénk most márciustól nyitni, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt a harmadik hullám is engedni fogja" - nyilatkozta lelkesen Dóri.