Tolvai Reni nemrég szabadult meg 17 kilótól és nagyon büszke formás testére, amit imád mutogatni követőinek. De ahogy a mondás mondja, néha a kevesebb több és rajongói szerint Reni most túl messzire ment.

Tegnap mi is megírtuk, hogy Tolvai Reni legújabb Instagram posztjában feszülős latex ruhában vonaglik. Farsangi bulit tartott hétvégén az énekesnő és úgy döntött, Beyoncénak öltözik be, amit aztán fotón és videón meg is örökített. Azonban úgy tűnik, ezúttal túl messzire ment, rajongói negatív kommentekkel árasztották el oldalát.

Hát nem tudom... Igazából már csak az a kérdés hogy a hangodból szeretnél megélni vagy a testedből. Az utóbbihoz egyre közelebb vagy míg az elsőtől egyre messzebb "

Bocsi De Kelemen Anna jutott eszembe. RENI többet érsz. Ilyen videó Szomorú. Akinek ilyen ilyen hangja van nem kéne árulja magát."

- írták a követők.

A szexi énekesnőt nem kímélik rajongói, de zenésztársai sem. Legutóbb Lábas Viki nevezte "Csöcsös Mauglinak" Renit. Az eset már csak azért is kínos volt, mert az énekesnő véletlenül Reninek küldte el a gúnyolódó üzenetet.