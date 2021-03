Karsai Zita mozgatórugója a tánc és terhessége sem akadályozza meg abban, hogy napi szinten mozogjon. Zita karrierje későn indult meg, 32 évesen kapta meg élete nagy lehetőségét, hogy 5 éven keresztül hatalmas európai turnékon léphetett fel saját számával - írja a Ripost a Life TV Ébredj velünk műsorában készített interjú alapján.

"Ez hatalmas ajándék volt. Ha valaki akkor azt mondja, hogy szüljek, hát biztosan azt mondtam volna, hogy nem" - meséli nevetve a sztártáncos.

Zita azóta is pörög, közben Németországba költözött, de időnként haza is jár. A koronavírus-világjárvány miatti leállás nagyon megviselte, mivel egy időre le kellett állnia a tanítással, majd átállt ő is az online oktatásra.

Lebutítottam a hobbitáncomat terhestáncra. Mindent megcsinálok ugyanúgy, csak felugrások nélkül. A rövid leállásban egyébként depressziós is lettem. Nem terhességi depresszióról beszélünk, hanem arról, hogy megvontam magamtól a napi három óra táncot"

– vallotta be Karsai Zita, aki azt is elárulta, hogy két gerincsérve miatt veszélyeztetett terhes, de ennek kifejezetten jót tesz a mozgás.