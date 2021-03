Angelina Jolie továbbra is fenntartja Brad Pitt ellen a családon belüli erőszak vádját. A bírósági feljegyzések szerint a színésznő olyan dokumentumokat is beadott, amelyből egyértelműen kiderül, hajlandó tanúskodni az erőszakról.

Külön iratban foglalkoznak a kiskorú gyermekek, Shiloh, Knox és Vivienne tanúvallomásairól, ezeket a szülőknek engedélyezniük kell. Maddox, Zahara és Pax szintén tehetnek vallomást, de ők már nagykorúak, így nem kell a szülői beleegyezés.

Ez azt jelenti, hogy a két színész között zajló harc, amely évek óta folyik, továbbra is folytatódik. A válás után gyermekbántalmazással vádolta a Angelina Jolie a férjét, később elülni látszott a botrány, de most újra előkerült a vád, és valószínűleg ebből is nagy felhajtás lesz.