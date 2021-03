Feleségszerző körutat tervezett Alekosz, hogy megtalálja álmai asszonyát. Csakhogy több probléma is akadt: az autó és a maszk.

Alekosz rájött, hogy nem valóak neki a pesti lányok, mert nem tudnak jó húslevest és kirántott húst készíteni. Ezért vidéken „turnézik", hogy megtalálja jövendőbelijét. Csakhogy ez a járvány idején közel sem egyszerű.

„Az autó és a maszk a probléma! A nyereményautóm régi, a maszk miatt pedig nem ismernek föl. Tehát mindenképp baj van. Vidék ide, vidék oda, be kell látni, a legmodernebb technológiával kell menni! Ahogy tegnap bejártam Sárosd, Hantos, Nagylók utcáit, üdvözlést nem tapasztaltam. Érkezésem be volt jelentve. Amikor az autót hátrahagyva gyalog indultam el, a maszk miatt nem ismertek föl. Hiába mondtam, hogy én vagyok az, nem hitték el nekem" - vallotta be Alekosz a Facebookon.