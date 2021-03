A jóga szellemiségét, gyakorlatai pontosságát sokan nehezen tudják összeegyeztetni az aktív gyermeki rezgéssel, pedig az ő életükben is épp olyan hasznos lehet, mint a felnőttekében, sőt, bizonyos értelemben akár még többet is nyújthat számukra. Földiné Irtl Melinda, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola tanára vezet be minket a gyerekjóga fesztelen világába.