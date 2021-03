„Szégyellem magam emiatt, és a mai napig nem értem, miért csináltam! Eldobtam magamtól a családomat, és csak a szerelem számított. Nem foglalkoztam semmivel. Magamat hibáztatom, hogy nem ébredtem fel időben. Gondolni sem akarok erre az időszakra! Annyi jót kaptam a családomtól – igazán nem ezt érdemelték volna..." – ecseteli a holnap megjelenő HOT! magazinban Fanni.

„Nagyon hosszú idő volt, míg rájöttem, hogy elrontottam. Most sokkal jobban érzem magam. Nyugodt vagyok, híztam, új kapcsolatom van, és a családommal is rendeződött a viszonyom, sokat beszélgetek édesanyámmal is. Újra igazi anya-lánya kapcsolat van köztünk!"

A friss HOT!-ban Fanni mesél a válásáról, a friss kapcsolatáról és a karrierjéről is, de azt sem rejti véka alá, hogy a siketsége olykor megnehezítette az életét!

Keressétek a magazint digitális formában is, a digitalstand.hu/hot oldalon!