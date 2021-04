Megyeri Csilla már rengeteg arcát megmutatta a követőinek: láthattuk elegáns üzletasszonyként, szexi dívaként, illetve természetes valójában is. Az egyik posztjában vizes hajjal, smink nélkül villantotta meg magát, és a rajongók ezt nagyon értékelték.

Most azonban Húsvét alkalmából robbantott egy erőset: szexi nyuszilányak öltözött. A hatalmas cuki fülekhez rövid szoknya, és huncut mosoly is párosult, nem csoda, hogy a követői imádják ezt az oldalát is.

"Ezennel a Húsvéti nyuszkó napokat megnyitom" - írta a fotó mellé.