Tizenöt évvel ezelőtt szörnyű pillanatokat kellett átélnie Németh Kristófnak. A Life Tv műsorán mesélte el, hogy mi történt az édesanyjával.

"Telefonon hallgattam, ahogy sztrókot kap az anyám... Ennek most már 15 éve, és azt hiszem, az volt az egész életemben az első olyan igazi pofon az élettől, amikor azt mondtam, úristen, ezt azért nem gondoltam volna. Egyik napról a másikra megváltozott minden, és az addig a családunk legerősebb, egészségtől és energiától duzzadó tagja, édesanyám bekerült a kórházba" - mondta a színész, aki azt is elárulta, hogy anyukája sajnos azóta sem épült fel teljesen a betegségből, vannak napok, amikor egyáltalán nem tud kommunikálni vele. Azonban nagyfia Lóci olyan mély kapcsolatot ápol nagymamájával, hogy szavak nélkül is tökéletesen megértik egymást.