Jules csupán megfigyelőként volt jelen a TikTok nevű platformon, ám most elkészítette első videóját, méghozzá nyomós okból.

Jules úgy döntött, megosztja igen különös szőrtelenítési technikáját a világgal: csiszolópapírral esett neki a lábának.

Egy 600-as finomságú csiszolópapírral kezdte el körkörös mozdulatokkal dörzsölni a lábszárát. A művelet után Jules rendkívül boldog, állítja ennyire puha és szőrtelen még sosem volt a bőre.

Már a kommentelők többsége is felhívta ennek az eljárásnak a veszélyeire Jules figyelmét, de mi most itt is szeretnénk kiemelni, hogy senki se akarjon ilyen módon szőrtelen lenni!

A csiszolópapír ugyan eltávolítja a szőrt, de ezzel egyidejüleg a bőr felső hámrétegéből is lecsiszol egy részt, amivel károsítja a szervezet természetes védekező képességét, szabad utat nyitva a fertőzéseknek. Nem mellesleg pedig rendkívül könnyű komoly felületi sérüléseket is okozni egy smrigli papírral.

Íme a videó, amit senki se másoljon!