Aktív, sok mozgással és döntéssel teli időszak áll előttünk. Egész héten növekőben lesz a Hold, a Nap viszont elhagyja a Bika jegyét és átvonul az Ikrekbe. A Jupiter is jegyet váltott, s a halakban tartózkodik július végéig. Az erős hátszelet javallott felhasználni otthoni teendők elvégzésére, hivatalos ügyek elrendezésére, de akár önmagunk vagy épp a kert szépítgetésére. Járjunk a végére a függőben lévő ügyeknek! A bátor, eltökélt emberek új fába is vághatják a fejszéiket.

2021. május 17., hétfő az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Vegyes energiájú nap, bármi megeshet. Emellett azért érdemes társaságba menni, ismerkedni. Ezzel szemben javallott kapkodni. Elsősorban a saját feladatainkkal törődjünk, s tartsuk magunkat a kitűzött célokhoz.

2021. május 18., kedd az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)A kevesebb ma biztosan több – ezért legyünk kedvesek, szeretetteljesek, odaadók! A növekvő Hold erővel tölt fel, de vigyázzunk ezekkel az energiákkal! Nem szabad haragra gerjedni, vitákat kezdeményezni.

2021. május 19., szerda az ♌ban (Növő hold, Oroszlán)Az aktivitás ma is fontos, de felesleges erőlködni. Ami nem megy, azt ne erőltessük. Az sem baj, ha a teljesítményünk csupán átlagos. Az elkészült, rendben lévő ügyeket pipáljuk ki sorban. Keressük az emberek társaságát.

2021. május 20., csütörtök a ♍ben (Növő hold, Szűz)Merjünk komoly és elmélyült beszélgetéseket kezdeményezni. Feltétlenül bővítsük az ismereteinket, tanuljunk valami merőben újat, hallgassunk hangos könyvet. Még olyan emberekkel is folytassunk eszmecseréket, akikkel eddig sosem.

2021. május 21., péntek a ♍ben (Növő hold, Szűz)Energikus nap, így pedig több lesz mindenből: feladatokból, erőből, akaratból, vitákból, értetlenségből. Elsősorban arra kell törekedni, hogy a saját feladataink végére érjünk.

2021. május 22., szombat a ♎ben (Növő hold, Mérleg)Ez egy roppant mozgalmas, energikus nap, tele reménnyel és vágyakozással, mégis érdemes megfontoltan haladni előre. Amennyiben túlzottan akarunk valamit, az épp az ellenkező eredményt hozhatja.

2021. május 23., vasárnap a ♎ben (Növő hold, Mérleg)A kevesebb több elve ma többször is érvényesül. Legyünk okosan mértékletesek, és inkább kevés feladatot vállaljunk magunkra, s ott teljesedjünk ki, remek eredményekkel.