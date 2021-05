A fagyasztás az egyik legjobb tartósítási módszer. Sokak szerint mindent (is) lehet fagyasztani, ráadásul szinte a végtelenségig tárolhatóak a mélyhűtőben a kőkeményre dermedt ételek...

Bármennyire is szeretjük háziasszonyként a fagyasztást, muszáj szembenéznünk azzal a két mostoha ténnyel, hogy:

egyrészt a mélyhűtőben tárolt élelmiszerek sem állnak el a végtelenségig,

másrészt pedig nem is mindent tudunk ezzel a módszerrel tartósítani.

Előző cikkünkben válaszoltunk a fagyasztással kapcsolatos miért és hogyan kérdésekre, most pedig a mit és meddig témakörét nézzük meg kicsit jobban.



HúsokA húsok és halak teljes mértékben alkalmasak arra, hogy fagyasztva tartósítsuk őket. Tisztítva, szárazra törölve zacskóban, fóliában fagyaszthatóak, ám míg a halakat 3-4, addig a húsokat nagyjából 4-12 hónapon belül érdemes felhasználni, mert utána már megváltozhat az állaguk. Ez alól kivételt képez a darált hús, amelyet jobb, ha szintén 3-4 hónapnál tovább nem tárolunk a mélyhűtőben.



Húsos ételekA húsos ételek szintén jól fagyaszthatóak, legyen szó egy pörköltről vagy egy brassóiról – persze nokedli és krumpli nélkül. De akár fasírozottat vagy előre panírozott húsokat is érdemes elrakni. Ezeket 2-4 hónapig tárolhatjuk a fagyasztóban anélkül, hogy veszítenének élvezeti értékükből.



HúskészítményekA húsnál maradva, nemcsak nyers vagy már elkészített házi ételeket fagyaszthatunk le, de bizony olyan húskészítményeket is, mint a kolbász, a sonka, a szalonna, a virsli és társaik. Ezeket azonban 1-2 hónapnál tovább ne őrizhessük a fagyasztóban.



Zöldségek és gyümölcsökA zöldségek és gyümölcsök egy része is kiválóan fagyasztható. A legtöbb típusú gyümölcsöt felszeletelve, kimagozva érdemes elrakni, de a bogyós fajtákat simán csak meg kell mosni, meg kell szárítani és már mehetnek is a mélyhűtőbe. A zöldségeket konyhakészre megpucolva tegyük el, tehát a borsót és a kukoricát szemezzük ki, a vajbabot tisztítsuk meg és így tovább. Zöldségeknél és gyümölcsöknél jó, ha szem előtt tartjuk, hogy a magas víztartalmúak fagyasztása nem ajánlott. Ilyen esetekben inkább reszeljük le, pároljuk vagy sütsük meg őket és így kerüljenek a fagyasztóba, ahol 6-12 hónapig is elállnak.



PékáruPékárut, azaz kenyeret, zsemlét, kiflit, kalácsot szintén nyugodtan fagyaszthatunk. Ezeket, ha este kivesszük a mélyhűtőből, reggelre felengednek és nyugodtan fogyaszthatjuk őket, sőt a sütőben átmelegítve olyanok lesznek, mintha most hoztuk volna a pékségből. 3 hónapnál tovább azonban ne tároljuk a fagyasztóban, mert „hűtőízűk" lesz.



TejtermékekA tejtermékek közül a vaj és egyes sajtok bírják legjobban a fagyasztást, bár utóbbiaknál előfordulhat, hogy a kiengedést követően morzsás lesz az állaguk, ezért érdemes először csak kis darabot eltenni, majd ha úgy látjuk, hogy jól bírja, akkor fagyasztani belőle nagyobb adagot. 3 hónapnál tovább azonban ezeket se őrizgessük a melyfűtőben.



Fagyasztható még...A fenti, fő kategóriák mellett nagyon jól fagyaszthatóak a különféle alaplevek, szószok - amelyek nem tartalmaznak tejfölt, tejszínt, joghurtot, kefírt – a fűszernövények, az olajos magvak, a piskóták, a linzerek,a gombócok és nudlik, a főzelékfélék, de a nyers tojás is – héj nélkül.



Mit ne fagyasszunk?Annak ellenére, hogy rengeteg élelmiszert tartósíthatunk fagyasztással, akadnak olyanok is, amelyek nem alkalmasak erre. Ilyenek például a saláták, az uborka, a paradicsom, a paprika, a görögdinnye, a szőlő, a citrusfélék, a tejföl, a joghurt, a kefír – készételben sem, mert a melegítésnél kicsapódnak -, a puding, a kocsonya, a főtt tojás, a krumpli és a krumplis ételek, de általában a főtt tésztának is fura állaga lesz a kiengedés után – bár itt is van kivétel, mondjuk a lasagne.