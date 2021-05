A turmixokat mindenki szereti. Talán azért is, mert olyan sokféle létezik belőlük, hogy bárki megtalálhatja az ízlésének megfelelőt. Ráadásul a turmixok gyorsan, egyszerűen összedobhatóak, így az állandó időhiányban szenvedők, sőt azok is el tudják készíteni, akik nem éppen konyhatündérek.

A turmix ezerarcú. Lehet egyszerű nasi, tízórai vagy uzsonna, kiválthat egy főétkezést, de a fogyókrázók is nagyon kedvelik. A legtöbb ugyan édes, de sós változata is akad és valódi vitaminbomba, főleg ha odafigyelünk rá, hogy mi kerül bele.

Turmix egészségesen

Mire érdemes figyelni, hogy egészséges legyen a turmixunk?

Először is felejtsük el a hozzáadott cukrot. Ha édes ízre vágyunk, tegyünk bele inkább olyan gyümölcsöt, amely kielégíti ez édes íz utáni sóvárgást. Szeljünk bele banánt, ananászt, de akár datolyával is megbolondíthatjuk. Ha pedig semmiképpen nem tudjuk megállni, hogy még tovább édesítsük, a cukor helyett használjunk mézet .



Bár a turmixok ősanyja a tejturmix, amelyhez csokit, epret és miegymást adtak, ma már sokan tudják, hogy ennél egészségesebb és finomabb változatok is léteznek. Elég csak egy bögre gyümölcsöt és/vagy zöldséget összeturmixolni és máris kész a friss smoothie. Ha túl sűrű lenne, lazíthatjuk vízzel, valamilyen teával (zöld, csipkebogyó, hibiszkusz) vagy 100%-os gyümölcslével. Így sokkal könnyedebb lesz a turmixunk, ráadásul ezek a laktóz- vagy tejérzékenyek számára is fogyaszthatóak. Ha mégis krémesebb állagra vágyunk, tehéntej/tejszín helyett válasszuk a növényi tejeket.





(zöld, csipkebogyó, hibiszkusz) vagy Így sokkal könnyedebb lesz a turmixunk, ráadásul ezek a laktóz- vagy tejérzékenyek számára is fogyaszthatóak. Ha mégis krémesebb állagra vágyunk, tehéntej/tejszín helyett válasszuk a növényi tejeket. Végül, de nem utolsó sorban a turmixunk összetevőit igyekezzünk úgy megválogatni, hogy idénygyümölcsöket/idényzöldségeket tartalmazzanak. Miért? Mert a szezonális élelmiszerek nem utaznak napokat, heteket egy kamionban, hajón, repülőn, így sokkal frissebbek; nem éretlenül szedik le őket, ebből pedig az következik, hogy sokkal több tápanyagot tartalmaznak. Persze télen ez meglehetősen bajos itthon, ilyenkor talán érdemesebb átváltani a zöldséges változatokra, hiszen akkor van szezonja a céklának, a téli körtének és almának, a káposztának vagy a sütőtöknek, amelyekből szintén ízletes smoothie-kat készíthetünk.

Most azonban szerencsére tavasz van, sőt nyakunkon a nyár, ilyenkor pedig roskadásig a piac - na meg a zöldséges, de még a szupermarket is - gusztusosabbnál gusztusosabb idénygyümölcsökkel és idényzöldségekkel, amelyekből egyszerűen készíthetünk isteni, egészséges és tápanyagokban gazdag turmixokat.

Ha esetleg valaki nem tudná, mik a késő tavasz és kora nyár szezonális finomságai, itt megnézheti őket, sőt íme néhány gyors recept is tavaszi, nyári hozzávalókkal.

Klasszikus eperturmix kicsit másképp

Ezt azoknak érdemes kipróbálni, akik még csak most kísérleteznek az újfajta – azaz tejmentes – italokkal. Ehhez ugyanis tehéntej helyett kókusztejet használunk, így megtartva a klasszikus turmixok illúzióját.

Elkészítés: 3 marék epret turmixoljunk össze 3 dl kókusztejjel és a végén, ha szükséges, ízesítsük egy csepp mézzel.

Mindent bele vitaminbomba

A mindent bele turmix az a típus, amelybe szinte minden beletehetünk, persze ésszerű határok között és az ízlésünknek megfelelően. Tavasszal és kora nyáron például mehet bele eper, málna, cseresznye, meggy, alma, ribizli.

Elkészítés: Válasszuk ki a nekünk megfelelő hozzávalókat például 2 marék magozott cseresznyét, ugyanennyi ribizlit, majd 2-3 dl lehűtött zöld teával jól turmixoljuk össze. Aki kicsit csalna, az tehet bele pici tejszínt (akár növényit) vagy akár dúsíthatja egy fél banánnal is.

Újhullámos zöld

A zöld turmixok is nagyon divatosak és nem utolsó sorban rendkívül egészségesek. Ezekből hiányzik a gyümölcsök „cukrossága", viszont nyáron akár egy ebédet is kiválthatunk velük a nagy melegben.

Elkészítés: 1 bögre spenótot, 1 csésze salátát (ízlés szerintit) 1 bögre kockázott kígyóuborkát, 1/2 csokor zöldfűszert (petrezselyem, bazsalikom), 1 zellerszárat turmixoljunk össze és lazítsuk egy kis vízzel, ha szükséges. Sózzuk, borsozzuk, de akár fokhagymával is ízesíthetjük. Ha paradicsomot is rakunk bele, akkor kissé édesebbé válik, és nagyon emlékeztet a gazpachora. Ilyenkor pár csepp balzsamecet is jól jöhet bele.