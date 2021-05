Győzike idősebb lánya Lakatos Leventével közös YouTube-műsorában mesélt arról,hogy sajnos számára sem idegen élethelyzet az, hogy egy férfi nem vállalja fel őt nyilvánosan. A történet nem újszerű, hiszen az elmúlt hetekben elég sokan foglalkoztak Bochkor Gábor exével, Demeter Alexandrával, akit a rádiós évekig nem vállalt fel.

A téma úgy jött szóba egyébként, hogy egy 16 éves lány azzal kereste meg Evelint, hogy 21 éves párja egy együtt töltött év után sem vállalja fel, például Facebookra sem tehet ki közös fotókat, és nem érti, mi ennek az oka.

Ez ismerős, én is voltam ilyen helyzetben. Engem is szégyelltek, és én is szégyelltem a páromat. És igen, olyankor nem raksz ki vele fotót, és nem azt mondod, hogy vele vagy... Én ezt megértem

-kezdte Evelin, majd meg is magyarázta Leventének, miért nem érdekelte akkor, hogy egy pasi nem vállalja fel őt.

Én akkor őt nagyon szerettem, mert amúgy velem normális volt. Ciki voltam neki, és még két évet le is húztam vele...