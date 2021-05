Az egészen biztos, hogy a zöld turmixszal rosszat nem teszünk a szervezetünknek, mivel egy igazi vitaminbomba, megéri akár minden nap is fogyasztani. Reese Witherspoon azonban esküszik arra, hogy a gyönyörű bőr elérésében is segíthet a "csodaital", amelynek receptjét meg is osztotta követőivel az Instagram-oldalán - szúrta ki az Instyle. A turmixba került spenót, saláta, alma, banán és körte is, amiket kókuszvízzel higítva turmixolt össze.