Megérkezett a királyi család legifjabb tagja, Harry és Meghan kislánya június 4-én 3.48 kg súllyal látta meg a napvilágot a hagyományokkal ellentétben nem az Egyesült Királyságban, hanem Santa Barbarában. A kis hercegnő II. Erzsébet 11. dédunokája, a 8. az öröklési sorban.

Nem akármilyen nevet kapott a baba, szülei a Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor névre keresztelték, ami sok mindenről árulkodhat. Ugyanis Erzsébet királynőt szólították a családban Lilibetnek kiskorában. Sőt Fülöp herceg gyakran nevezte így a királynőt élete végig.

Vilmos és Katalin lánya, a kis Sarolta hercegnő középső névként kapta meg az Elizabeth-et. Viszont Harry és Meghan első névként adták a Lilibetet gyereküknek, ez pedig egyértelmű tisztelgés a királynő előtt. Azt gondolnánk, ettől biztosan ellágyul Erzsébet királynő szíve, ám a királyi család reakciója nem feltétlen erről árulkodik. Ugyanis Harry és Meghan bejelentése után csak órákkal később tettek ki egy visszafogott, meglehetősen modoros gratulációt:

"A királynőt, a walesi herceget és a Cornwalli hercegnőt, valamint a cambridge-i herceget és hercegnőt örömmel tölti el a sussexi herceg és hercegnő kislányának születése" – hangzott a közlemény.

Vilmos és Katalin szintén egy hasonló hangvételű üzenettel reagáltak a baba érkezésére.

Egyes hírek szerint a család szintén csak Meghan és Harry közleményéből tudta meg, hogy Lilibet megérkezett. Amennyiben ez igaz, bizonyára zokon vették, és ennek köszönhető a visszafogott gratuláció.

Az utóbbi időben mindenki arról beszélt, hogy Harry és Meghan igencsak eltávolodott a királyi családtól, kezdve azzal, hogy lemondtak rangjukról, és a tengerentúlra költöztek. A járvány miatt így szinte alig találkoztak szeretteikkel az elmúlt egy évben. Az Oprah-interjú viszont - amelyben Harryék alaposan kiteregették a családi szennyest - minden bizonnyal kiverte a biztosítékot a királynőnél.

Elképzelhető, hogy ezt a kislány nevével akarta jóvátenni a pár, és így szeretnének közeledni a családhoz, jelezvén, hogy nem kívánnak teljesen elszakadni a gyökereiktől.

Bár a baba második neve is beszédes, Harry és Vilmos édesanyja, Diana hercegné előtt tisztelegnek vele. Sokan Meghant is hozzá hasonlítják, hiszen ő amióta csak felbukkant, lépten-nyomon megszegte a szabályokat. Azt pedig mind tudjuk, hogy Diana hercegné is szeretett szakítani a hagyományokkal. Harry pedig látta, hogy felesége is éppen olyan nehezen viseli a család szigorú konvencióit, mint szeretett édesanyja, és tartott attól, hogy esetleg ő is hasonlóan tragikus sorsára jut. Éppen ezért is döntöttek úgy, hogy elköltöznek.

Így a kislány neve tulajdonképpen ezt a két ellentétes pólust hordozza magában. Egyszerre tisztelegnek a hagyományok előtt, amit Erzsébet királynő képvisel, és Diana újító egyénisége előtt, ami rájuk is jellemző.

Hogy vajon tényleg ez volt-e a pár célja, azt nem tudni. Elképzelhető az is, hogy a Diana névvel a brit népet akarták újra megnyerni maguknak, hiszen az angolok köztudottan imádták a hercegnőt. Ám Harry és Meghan távozását sokan árulásnak gondolják.

Kérdés, hogy vajon hogyan alakulnak ezután a családi viszonyok, amelyek alaposan meg lettek tépázva az utóbbi időkben. Lehetséges, hogy a névválasztástól független a kislány érkezése hozza meg a békét számukra, hiszen Lilibet Diana mindenképp okot ad arra, hogy találkozzanak egymással a családtagok.