A Mintaapák sztárja, Mészáros Béla őszintén mesélt magánéleti traumáiról: szülei haláláról és házassága végéről is.

Említetted a szülők elvesztését, édesanyádét... Nekem is, amikor ez történt, terápia jellegű volt az előadás. Annyira sokat segített utána, amit játszottam. Sokkal jobb volt, hogy felszakadtak a dolgok, könnyebben át tudtam menni rajta - mondta a Blikk interjúban Szabó Győzőnek Mészáros Béla, akinek a napokban lett volna a 10. házassági évfordulója.

Nagyon más személyiség voltam én is tíz évvel ezelőtt, nagyon sok mindent máshogy csináltam. Az elmúlt években voltak olyan dolgok, amiket így utólag már másképpen csinálnék. Persze mégis így kellett lennie, mert akkor jöttem rá, hogy tudok nem tisztelni, meg szeretni valakit. (...) Nekem is van csomó minden, amikkel pszichológushoz is szoktam járni, hogy ezeket el tudjam engedni, mert én hajlamos vagyok rá, hogy rágódjak. Próbálok magamnak kitalálni dolgokat, segíteni, hogy tudnám ezeket elengedni.

Mészáros Béla egyébként 10 évvel fiatalabb szerelmével, a szintén színész Szakács Hajnalkával újra boldog.