Úgy tűnt, hogy Szegedi Fecsó végre megállapodott, megtalálta a boldogságot Bea oldalán. Most azonban a fiatal anyuka arról számolt be közösségi oldalán, hogy Fecsó megcsalta.

Fecsó és Bea rengeteg közös képet és videót osztott meg az Instagramon, mára azonban ezek eltűntek. Helyüket felváltotta egy leleplező poszt, amiben a nő kitálal Fecsó viselt dolgairól. Bea szakított a férfival, mert óriásit csalódott benne.

"Sajnos, rá kellett jönnöm arra, hogy ő egy hazug, és már rájöttem arra is, hogy amit beállít a volt kapcsolatairól, az kamu. Itt nem velünk van a probléma, hanem azzal, hogy ez az ember mindenkit hülyére vesz és áttapos mindenkin" - írta Insta-sztorijában Bea. Természetesen rengeteg hozzászólás érkezett a bejegyzéshez. Jelentkezett olyan nő is, aki azt állította, hogy Fecsó vele is csalta Beát, és olyan ember is akadt, aki elárulta, hogy heti rendszerességgel intézett lányokat a férfinak.

Szegedi Fecsó magánélete sosem volt botrányokról mentes. Vasvári Viviennel tavaly nyáron váltak el, egy közös gyermekük született. Röviddel utána egy 16 évvel fiatalabb lánnyal jött össze, akivel szintén nem tartott sokáig a kapcsolatuk. Aztán jött Bea, és úgy tűnt, hogy végre Fecsó megállapodik, de ezek szerint ez most sem sikerült.