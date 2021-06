Mára gyökeresen megváltoztak a szemüveg viselési szokásaink. Ahogy a divatot folyamatosan befolyásolják a trendek, úgy változik az egyes ruhadarabokkal és kiegészítőkkel ápolt kapcsolatunk is. A szemüveg talán a legjobb példa erre, hiszen ötven-hatvan évvel ezelőtt egyenesen ciki volt, ha valakinek szemüveget kellett viselnie. Pápaszemesnek csúfolták, és egy társaságon belül inkább a lúzer, mint az extramenő divatdiktátor szerepét aggatták rá.

Pedig a szemüveg, és elődje az olvasókövető minden idők egyik legfontosabb találmánya. Hiszen a segítségével több millió ember láthat tökéletesen annak ellenére is, hogy súlyos látásproblémával küzdenek. A szemüveg megjelenése az emberiség kultúrtörténetében egy igazi piros betűs ünneppé vált.

Ma már természetesnek vesszük azt, hogy ha valaki rosszul lát, akkor szemüveget kell hordania, ám akik még ma a szuperszexi keretek világában sem érzik, jól magukat szemüvegben kedvükre válogathatnak a kontaktlencsék széles kínálatából.

Csak kevesen tudják, de már maga Nero császár is megteremtett egy speciális látássegítő eszközt, hiszen a gladiátor harcokat, egy átlátszó zöld kövön keresztül nézte, mert biztos, volt benne, hogy ezzel pihentetni tudja a szemét. A császár szokására a 19. században is követendő példaként tekintettek, és hittek a zöld lencse gyógyító erejében. Ebben az időszakban született meg az az első napszemüveg, amit zöld lencsével láttak el, és nem csak a vakító napfényben, de zárt térben is kényelmes viselet volt, hiszen pihentette és nyugtatta a szemet.

Az első dioptriás szemüveg egy híres muranoi üvegművesnek a találmánya volt a 13. században. A mester üvegének összetétele szigorúan titkos volt, ám a látásjavításhoz szükséges fehér üveget csak Muranoban egy Velencétől északra eső szigeten gyártották. A század végén a cristallerik azaz az üvegművesek hatalmas mérföldkőhöz értek, hiszen létrehozták az első domború lencsepárt, amit egy fa karikába helyeztek majd szegecsekkel kötöttek össze, így megszületett az első szemüveg.

Az a szemüveg, amit ma is alkalmazunk a 18. század elején került piacra. Mivel elődjének az volt a legnagyobb problémája, hogy nem illeszkedett kellőképpen és folyamatosan lecsúszott az orrnyeregről, megalkották azt az akkor csak „fülszemüvegnek" vagy „száras szemüvegnek" nevezett eszközt, amit ma szemüvegnek hívunk. A szárak, amik a füleken helyezkednek el megtartják a lencséket így nem kell folyamatosan azzal bajlódni, hogy a látást segítő eszköz stabilan az orron maradhasson.

Ennek a típusnak az első példányai Londonban születtek meg. 1728-ban kaptak helyet az angol optikus Scarlet üzletében, majd az Egyesült Államokban is hatalmas teret hódítottak. A következő mérföldkő 1784-ben következett, amikor Benjamin Franklin elkészítette a bifokális lencsét. Ezért hívják ezt a típusú lencsét ma is Franklin szemüvegnek.

Ahogy teltek az évek egyre vékonyabb lencsék, és szebb keretek kerültek a piacra. Ám az kétségtelen, hogy a szemüveg és a szemüvegviselés trendje az elmúlt ötven évben esett át a legnagyobb változáson. Az olvasószemüvegek és távollátó szemüvegek mellett megjelentek azok a nullás lencsével ellátottak is, amelyeket csak azért vásárolunk meg, mert a szemüveg öltöztet.

Egy jól kiválasztott kerettel az egész outfitünket feldobhatjuk. Ezért azok, akik a látásromlásuk miatt kell, hogy szemüveget viseljenek, egy olyan állandó kiegészítő birtokában vannak, ami soha nem megy ki a divatból. A 2020-21-es trend éppen azokat a hatalmas kereteket hozta vissza, amit anyáink utálkozva viseltek annakidején.