Ahogyan arról mi is beszámoltunk , Szegedi Fecsó barátnője, Bea a minap közösségi oldalán számolt be arról, hogy Fecsó megcsalta. A fiatal édesanya most már tudja, hogy párja volt feleségének, Vasvári Vivinek mindenben igaza volt.

Fecsó és Bea rengeteg közös képet és videót osztott meg az Instagramon, mára azonban ezek eltűntek. Helyüket felváltotta egy leleplező poszt, amiben a nő kitálal Fecsó viselt dolgairól. Bea szakított a férfival, mert óriásit csalódott benne.

"Sajnos, rá kellett jönnöm arra, hogy ő egy hazug, és már rájöttem arra is, hogy amit beállít a volt kapcsolatairól, az kamu. Itt nem velünk van a probléma, hanem azzal, hogy ez az ember mindenkit hülyére vesz és áttapos mindenkin" - írta Insta-sztorijában Bea.

Bea sokkot kapott, amikor kiderült, hogy több nővel is megcsalta őt Fecsó.

"Már tudom, hogy Vasvári Vivinek mindenben igaza volt.Nem ezt érdemeltem! Amatőr módon bukott le, és miután szembesítettem vele, volt képe letagadni mindent. Megcsalt és megalázott, de jön ő még az én utcámba...Korábban nem hittem el a történeteket, amelyek arról szóltak, hogy Fecsó félrelépett. Szerettem és hinni akartam neki, de most már átérzem, hogy a volt felesége, Vivi min ment át. Fecsó hűtlen, utólag derült ki, hogy már az első pillanattól kezdve csalt engem. Az biztos, hogy később bárhogy könyörög, hozzám már nincs visszaút. Én 27 éves vagyok, nem futok egy 42 éves férfi után, aki az orrplasztikája után elszállt magától, és elhiszi, mennyire jó pasi.

Ez csak kapuzárási pánik nála. Inkább örült volna annak, hogy ilyen csinos párja van és becsült volna meg. Halálosan szerelmes vagyok Fecsóba, de megbocsáthatatlan, amit tett" - árulta el a Blikknek a fiatal lány.

A lap megkereste Fecsót az ügyben, aki egyébként tavaly nyáron vált el a feleségétől.

"Az igazság az, egy hete megmondtam neki, hogy az érzés nekem elmúlt, és legyünk külön. A fotó, amin csajokkal beszélgetek, tegnap készült, amikor én már lezártam az egészet. Az, hogy megcsaltam, hazugság, és a legszomorúbb az, hogy ilyen szánalmas emberek ilyeneket mondanak. Ha félreléptem volna, vállalnám, de nem így történt. Bevallottam azt is, hogy Vivit megcsaltam, most is vállalnám, de nem csaltam meg Beát. Nem kötött össze minket se házasság, se gyerek, ha én más nővel akartam volna lenni, akkor úgy lett volna. Miért csaltam volna meg? Szerettem, jól éreztem magam vele. Nem akarom részletezni, de egyszerűen kiábrándultam az utóbbi időben. Elmúlt az érzés, ez rá a legjobb kifejezés, ezt meg is mondtam neki kerek perec" - állítja a férfi.