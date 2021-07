Éppen ezért fontos, hogy ne sajnáljuk rá az időt. Megesik, hogy sok időbe telik, míg rátalálunk a számunkra megfelelő ingatlanra. Nem mindig sikerül azonnal rálelnünk az igazira. Rengeteg ajánlatot, eladó ingatlant kell végigjárni, mire megtaláljuk a megfelelőt. Éppen ezért legyünk kitartóak és ne adjuk fel az első kudarcélmény után.

Ha túl sok ingatlant nézünk meg, akkor egy idő után összefolyhat minden, így nem árt jegyzetet készíteni arról, mi az, ami tetszett és mi az, ami nem, s természetesen az sem árt, ha dokumentáljuk azt, milyen teendők akadnak, amiket - ha beköltözünk -, rögtön el kell intéznünk.

Fontos, hogy tudjuk, milyen időtávra szeretnénk ingatlant vásárolni. Amennyiben tudjuk, hogy csak rövidebb ideig maradunk a lakásban, akkor nem biztos, hogy érdemes egy olyan lakás mellett letenni a voksunkat, ami nagy felújítást vagy átalakítást igényel.

Töltsünk el pár percnél több időt a lakásban, amennyiben ez lehetséges. Néhány perc nem elég ahhoz, hogy mindent alaposan szemügyre vegyünk, esetleg megnézzük, kik lesznek a szomszédaink, akik napközben talán csendben vannak, de ki tudja, este mi a helyzet. Vagy például fontos, ha nyáron keresünk lakást, nem tudjuk pontosan, hogy működik-e a fűtés a hideg téli hónapokban. Ezek mind apróságnak tűnő dolgok, de a végén, ha eldöntöttük, melyik lakást szeretnénk otthonunknak, ezek összeadódnak.

Ha magasabb, emeleti lakást veszünk, akkor nézzük meg, van e lift, kell-e majd bevásárlószatyrokat, bőröndöket az emeletre cipelni.

Amire még figyelmet kell fordítsunk az nemcsak az ár, de a fenntartás is. Mindenképpen érdeklődjünk a rezsiköltségről. Évről évre szinte az egekbe szökkennek az árak, így nem árt, ha tudjuk mennyi az annyi! Kérdezzük meg, mennyibe jönnek ki a lakás költségei, és az sem szégyen, ha egy nemrégen kiállított víz-villany-gázszámlát is elkérjük, nehogy később meglepetések érjenek. Így a saját szemünkkel bizonyosodhatunk meg az árak valódiságáról. Első látásra mindig minden tökéletesnek látszik, ám legyünk résen, mert szemfényvesztés áldozatai is lehetünk. Tudnunk kell, hány éve épült a ház és végeztek-e már felújításokat, s ha igen, akkor mit.

Alaposan vegyük szemügyre a falakat is, hiszen a rossz szigetelésről a nedves penészfoltok és párásodó ablaktáblák árulkodnak. Nedves, rosszul szigetelt lakásba ne költöttünk, mert az egészségünket is veszélyeztetheti és rontja az életminőséget.

Ha ránéznünk a plafonra és sárga foltokat látunk, az a szomszéd felől érkező beázást mutatja. Ha a padlót szőnyeg borítja, hajtsuk fel, és nézzük meg a parketta, illetve padlólap állapotát.

Ha komolyabban tetszik egy lakás, érdemes többször is ellátogatni, minden alkalommal más-más napszakban, hiszen lehet délelőtt maga a nyugalom szigete, délutánonként azonban csúcsforgalom van. Ha kell kérjünk segítséget és építésszel vagy statikussal nézessük meg a kiszemelt ingatlant.

Laikusként talán elmegyünk egy fontos részlet mellett, amit egy szakavatott szem elsőre meglát. Ha komolyabbra fordul a vásárlási szándékunk, akkor mindenképpen nézzük meg a lakás tulajdoni lapját, ezt bárki megteheti az illetékes földhivatalnál. Nem újkeletű a dolog, hogy ebből derült ki a rosszul megadott alapterület vagy az ingatlanra bejegyzett haszonélvezet, jelzálog.