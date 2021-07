A férfi - úgy tűnik - nem szeretné a nyilvánosság előtt felvállalni hatvan pluszos kedvesét, ugyanis állandóan símaszkban mutatkozik, de az is előfoprdulhat, hogy ez a viselet valamilyen poén része.

A ma is bombaformában lévő Sharon Stone egyébként Chris Brown és PartyNextDoor rapperek társaságában is megjelent már, így még az is elképzelhető, hogy hiphopszcénába szeretne betörni - írja a Page Six, ahol a képeket is megnézheted.

Több lap azonban biztosan állítja, hogy a színésznő és RMR közt több van munkakapcsolatnál.