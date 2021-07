A puma, másnéven hegyi oroszlán itthon ugyan csak állatkertben lelhető fel, de Amerikában bizony könnyedén össze lehet vele futni az erődben. Jellegzetes hangja, még a tapasztalt vadászokat is megrémiszti.

Egy kifejlett puma, akár 120 kiló is lehet, ami már önmagában is elrettentő, nem beszélve karmairól és harapásáról. A Reblog talált egy videót, ami Észak-Amerikában készült. Egy vadász lesz figyelmes az állat félelmetes hangjára, és láthatóan még ő is megretten tőle:

Vannak persze olyan élethelyzetek, amikor egy ember képes szembeszállni egy pumával. Így történt például azzal a nővel is, akinek a kertjébe tévedt be az állat.

