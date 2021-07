A gyönyörű és népszerű műsorvezető, Liptai Claudia ma ünnepli 48. születésnapját. A jeles nap alkalmából több kollégája is felköszöntötte.

Liptai Claudia élete nem is lehetne teljesebb, két gyönyörű gyermek édesanyja, férjével, Pataki Ádámmal már 6 éve élnek boldogan együtt. Emellett a szakmai élete is irigylésre méltó, a legnagyobb hazai tévéműsorok háziasszonya volt, számos színpadi és filmszerepet is kapott.

Az ország a Szomszédok című legendás MTV-sorozatban ismerhette meg a nevét, elsőként itt tűnt fel Ábel Anita alakította Mágenheim Julcsi barátnőjét játszotta szinte még kamaszként.

Csűrös Karola ennyi év után tisztán emlékszik arra, hogy annak idején miért pont Liptaira esett Horváth Ádám választása, amikor a Szomszédok szereplőjét keresték.

"Nyilván azért, mert nagyon csinos volt a gyönyörű, göndör vörös hajával. Szükség volt fiatal színészekre, és a férjem jól választott, dicsérte is mindig. Már akkor megmondta, "ez a lány sokra viszi majd", és milyen igaza lett! Régen is gyönyörű volt, de most még szebb, mindig örömmel nézem a fotóit" - mondta a Blikk Rúzsnak Karola.

Németh Kristóf bízik benne, hogy még sokszor láthatja kolléganőjét színpadon is játszani.

"A Szomszédokban ő szeretett el engem Ábel Anitától, ezen máig jókat mosolygunk. Mindig is örömmel néztem őt a színpadon, remélem, sosem hagyja abba a színészmesterséget, akármilyen tehetséges is műsorvezetőként" - tette hozzá a színész.

Amikor az RTL Klubon futó Csíííz című szórakoztató műsornak volt Claudia a műsorvezető, Beleznay Endre volt a partnere.

"A leghosszabb leállás egy szappanopera-paródia forgatásán volt, amikor elkaptam Forgács Gábor fejét két oldalt, az arcomhoz fordítottam, majd azt mondtam: nézzen szembe a tényekkel. Olyan vicces fejet vágott, hogy mindenkiből kirobbant a nevetés és mikor egy óra múlva újrakezdtük a felvételt, ugyanez lett a vége" - mesélte a lapnak Beleznay.