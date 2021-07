L.L. Junior megmutatott egy részletet a törökbálinti otthonukból, miközben a kültéri medence hűsítő vizében lubickolt. A rapper és felesége azután költöztek a minden igényt kielégítő házba, miután megtörtént a tragédia. Régi otthonukban ugyanis sok olyan dologra emlékeztette őket, amire inkább nem akartak emlékezni. "Új év, új ház, új élet, erre van szükségem" - mondta akkor Junior, aki azt is elárulta, hogy a sok extra mellett egy stúdió is helyet kap a házban. Most pedig azt láthatjuk, hogy milyen kívülről az emeletes otthon.