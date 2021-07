Kevesen ismerik a Kis-sváb-hegy Természetvédelmi Területet, mely Rózsadombon, a 12. kerületben fekszik. A természeti területet meredeksége miatt nem tudták beépíteni, ennek köszönhetően néhány, védett növényekben gazdag gyepfolt is található az oldalán.

A Rózsadombon lévő, mindössze egy hektárnyi természetvédelmi terület kevéssé van jelen a köztudatban, pedig ha egy rövid kirándulásra és érintetlen természetre vágyunk, akkor ideális úticél lehet. Ráadásul tömegközlekedéssel is elérhető, a 149-es busszal könnyen megközelíthető - írja a Travelo.

A természetvédelmi szempontból is jelentős szikla geológiai értékei miatt már 1975 óta védettséget élvez, de az utóbbi években arra is fény derült, hogy növény- és állatvilága is kiemelkedő jelentőségű, mert jól mutatják a Rózsadomb emberi jelenlét előtti képét. Számos védett virág nő itt, például a piros madárbirs, a nagyezerjófű, a magyar repcsény, vagy a budai imola.

A sziklát és környezetét kiépített sétautakon járhatjuk be, igaz előfordulnak meredekebb szakaszok, de ezek szerencsére nagyon rövidek. A kuruc tisztről elnevezett szikla tetejéről kilátás nyílik a városra, tövében pedig egy vadregényes barlang is rejtőzik.

