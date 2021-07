Már mindennek van napja, természetesen a Holdnak is: július 20-án, tegnap ünnepeltük leghűségesebb égitestünket. Ezen a napon, 1969. július 20-án Neil Armstrong lépett először a szomszéd bolygóra.

A Föld Holdja a bolygónk körül kering, akár egy természetes műhold. A tudósok szerint a Hold akkor alakult ki, amikor egy hatalmas meteor becsapódott a Földbe, a Naprendszer kialakulása alatt, azaz körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt. A Földtől 384 400 km-re keringő égitestet már az ókorban is megfigyelték, sőt, a római mitológiában istennőként tisztelték. Lássuk, milyen érdekességek derülnek ki régi barátunkról!



Majdnem akkora, mint a Nap, vagy mégsem ...

Ha az égre nézünk, közel egyforma méretűnek látjuk a Napot és a Holdat, hiszen azok a tárgyak, amik közelebb vannak hozzánk, nagyobbnak tűnnek. Valójában a Hold 400-szor kisebb, mint a Nap, viszont 400-szor közelebb is van, ezért tűnnek közel hasonló méretűnek.

Olyan, mint egy citrom

A Holdat mindig szabályos kereknek látjuk az éjszakai égbolton, de valójában inkább ovális alakú. A csillagászok úgy gondolják, hogy a Föld gravitációs erői hatására formálódott az évmilliók alatt ilyen szabálytalanra, így inkább egy citromra hasonlít. Csak nehéz lenne kifacsarni...

Napról napra távolabb

Gravitációs ereje nemcsak a Földnek, hanem a Holdnak is van; ez az erő lassítja a Föld forgását, és ez okozza az árapály jelenséget is. A hatás évszázadonként 2,3 milliszekundummal növeli a napok hosszát. A dagály és az apály között átlagosan 6 óra 12 perc telik el. A Föld által elveszített energiát a Hold veszi fel, növelve a Földtől való távolságát, ami azt jelenti, hogy a Hold évente 3,8 centiméterrel távolabb kerül tőlünk. Hova, hova Hold?

A Holdon nincs tömegturizmus - még...

Ember 1972 óta nem járt a Holdon. Miután Neil Armstrong űrhajós az Apollo 11 küldetés részeként 1969. július 20-án megtette "kis lépéseit" a Holdon, az utolsó űrhajós Eugene Cernan volt 1972-ben, aki az Apollo 17 küldetés során még ott járt. A köztes három év alatt 12 ember sétálhatott a Holdon. Azóta a Hold felszínén megforduló űrjárművek pilóta nélkül érkeztek. De ez hamarosan megváltozik...

Hold: szép új otthon?

Az Artemis program célja, hogy az első nőt és vele majd egy férfit 2024-ig a Holdra juttasson, akik megalapozhatják a 2028-ban induló Mars-kutatásokat. A NASA stratégiai tervei szerint fontos vizsgálni az emberi élet hosszú távú lehetőségeit a Holdon. Első lépésként a NASA új fejlesztésű űrhajójával, az Orionnal a Földtől negyedmillió mérföldnyire található, Gateway nevű űrbázis fedélzetére küldi majd a kiválasztott űrhajósokat, hogy a Hold pályájára állítsa őket. A tervek szerint az űrhajósok ezen az űrállomáson, a Hold körül fognak élni és dolgozni. Ők lesznek az első holdi telepesek.

Golflabda a Holdon

Amióta az első emberek 1969-ben a Holdra szálltak, már nemcsak port találunk a felszínén. Az űrhajósok "ott felejtettek" pár földi relikviát, például két golflabdát, egy Andy Warhol firkát és II. Erzsébet királynő üzenetét is. Eugene Cernan, az Apollo 17 parancsnoka és az egyik utolsó ember, aki a Holdon járt, 1972-ben beleírta lánya nevének kezdőbetűit a porba; a holdi viszonyoknak köszönhetően a TDC betűk örökké láthatóak maradnak.

Nem annyira barátságos

A Holdnak nagyon vékony atmoszférája van, ezért egy porréteg - vagy egy lábnyom - évszázadokig érintetlenül megmaradhat a felszínén. Vastag légkör nélkül a hő sem marad meg a felszín közelében, ezért a hőmérséklet erősen ingadozik. A nappali hőmérséklet a Hold napos oldalán eléri a 134 Celsius-fokot; az éjszakai oldalon pedig rendkívül hideg van, mínusz 153 Celsius-fok, nap, mint nap. Nem az a tipikus strandidő...

Egy nő is kellett a sikeres Holdra szálláshoz

Tudtad, hogy a Holdra szállás szoftverét a fejlesztőről, Margaret Hamiltonról nevezték el? Ezzel tisztelegtek NASA-nál végzett munkássága előtt. Margaret eredetileg matematikus volt, de megtanult programozni is. Hamilton volt a Holdra szállás navigációs programjának fő szoftvermérnöke. Ezen a területen kiemelkedő számú nő tevékenykedik azóta is a NASA-nál.

Fa a Holdról?

Stuart Roosa űrhajós 1971-ben ötszáz fa-magot vitt magával személyes tárgyként a Holdra. Roosa évekkel korábban ejtőernyős volt az Egyesült Államok Erdészeti Szolgálatánál, emiatt választotta ezt a szokatlan csomagot. Később a magokat kicsíráztatták és elültették a Földön az USA-ban. Ezek a Hold-fák, melyek többsége ma is él és virul.

Ez is érdekelhet: