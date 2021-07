Köllő Babett a magánéletében sem kér segítséget senkitől, ha bármi problémája, gondja akad, hanem megoldja azokat egyedül, majd csak ezután meséli el a hozzá legközelebb állóknak, mi történt vele. Ezt az elvet követi a közösségi oldalán is, ahol igyekszik csakis a jó dolgokat megmutatni az életéből. Ez azonban nagyon nem tetszett Babett egyik követőjének, amit a színésznő sem hagyott szó nélkül.

"Egy idősebb hölgy hozzászólása zavart meg, nem igazán tudtam hova tenni. Azt írta, hogy leiratkozik az oldalamról, mert elege van a tökéletes életemből és ő ezt már nem tudja nézni. Napokig filóztam rajta. Először is: azt gondolom, hogy nincs olyan ember ezen a Földön, akinek az élete tökéletes lenne, akinek nem kellene napi szinten megküzdenie problémákkal.

Én nem hiszem, hogy másokra tartoznak a bajaim, még a családommal is nehezen osztom meg őket. Egyszerűen ilyen típus vagyok, de azt végképp nem gondolom, hogy posztolnom kellene ezeket. Vagy vajon megnyugtató lett volna a hölgy számára, ha például a covid alatt egy temetésről jelentkeztem volna be zokogva? Mert közeli hozzátartozóm sajnos nekem is ment el. Nem is egy" - mondta el a Borsnak Babett, aki azt is elárulta, miért akasztotta ki ennyire ez a rosszindulatú hozzászólás.

"Van, hogy lepereg rólam az ilyesmi, most viszont komolyan megérintett. A szomorúságomat, a bajaimat soha életemben nem mutattam meg senkinek. A legszűkebb környezetemnek sem szólok, ha baj ban, előbb megoldom és csak utána mesélem el, hogy mi történt. Tudom, hogy ez nem mindig jó ötlet és, hogy nem szégyen segítséget kérni, de én ilyen vagyok, így élek, így működöm és ezen nem szándékozom a jövőben sem változtatni. Feldühített, hogy miközben azon dolgozom a közösségi oldalaimon, hogy csak pozitív energiákkal segítsem a követőim egyébként is nehéz mindennapjait, jön egy idegen és azzal vádol meg, hogy képmutató vagyok. Csak azért, mert nem akarok senkit terhelni a nyavalyáimmal..." - tette hozzá Babett.