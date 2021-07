Lapinformációk szerint Dobó Kata és Szente Vajk egy pár, másfél hónapja egy közös munka során jöttek össze.

A BEST magazin arról ír, hogy kapcsolatuk a színházi világban nyílt titok, barátaik szorítanak a boldogságukért. "Nagyon drukkolunk nekik, hogy a sok csalódás után megtalálják egymás mellett a boldogságot" - nyilatkozta a lapnak egyikük. Azt is elárulta, hogy A dominógyilkosság című darab próbái során, amiben Kata is játszott, és amit Szente Vajk írt és rendezett kezdtek kialakulni az érzelmeik. A magazin informátora hozzátette, a közöttük lévő hét év korkülönbség sem zavarja őket.