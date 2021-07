Az ötkarikás játékok sok érdekes történetet kínálnak, amelyek legtöbbje a bravúros teljesítményekről, az emberfeletti küzdelmekről, hihetetlen sikerekről és karriereket derékba törő kudarcokról szól. Azonban a megpróbáltatásokon és küzdelmeken kívül sok olimpikon számol be arról, hogy egy-egy olimpiai nagyvároshoz nemcsak a sportteljesítmények, hanem szerelmi szálak is kötik. Mi most összegyűjtöttük a leghíresebb love storykat.