Ahogy arról a minap mi is hírt adtunk, Horváth Tamás édesapjának nagyon rosszul esik, hogy fia nem tartja családjával a kapcsolatot. Az énekes most reagált az édesapja szavaira.

Régóta nincs jó kapcsolat Horváth Tamás és az apja között, de az elmúlt hónapokban csak mélyült a közöttük húzódó szakadék. Az énekes nem csak édesapjával, de testvéreivel sem tartja a kapcsolatot. Az édesapa a rossz viszonyért nem csak Tamást, hanem feleségét, Andit is vádolja, előbbiről ugyanis így nyilatkozott:

Ha a felesége ott van, akkor úgy csinál, mintha nem ismernénk egymást

Nos, nem kellett sokat várni az énekes válaszára: Tomi hosszú posztban fejtette ki álláspontját közösségi oldalán, és egyúttal védelmébe vette imádott feleségét, Andit.

"Tévképzetek. Lassan 10 éve, hogy a feleségemmel együtt élek. 3 éve, hogy édesapámmal nem tartom a kapcsolatot. Valójában Andinak volt köszönhető, hogy egyáltalán ennyi ideig próbálkoztam apámnál. Nem ment. Nem akartam. Én, Horváth Tamás elengedtem. A felelősség az enyém. Nem másé. Andi többször kért rá, hogy legyek türelmes, próbáljam elfogadni úgy, ahogy van. Nem ment. Nem tudtam. Van az a helyzet, amit,úgy gondolom, nem kell már elfogadni, nem kötelező. Mérgezni magamat, boldogtalanná tenni az életemet azért, hogy megfeleljek a normáknak, hát nem.Első sorból láttam, milyen az, amikor egy boldogtalan élet véget ér. Nem szép, csak mondom. Csúnya, rohadt csúnya. Édesanyám egész életében boldogtalan volt, stresszes. Nem kell orvosnak lenni, hogy tudjam: a stressz a kedvenc fűszere a ráknak. A rák, ami szépen lassan el is elvégezte a dolgát. Megfogadtam, hogy márpedig én boldog életet élek. Olyat, amiben nem lesznek megfelelési kényszerek; apák, testvérek, televíziós vezetők, rajongók, megmondó, semmit nem tudó kommentelők, újságíróknak nevezett lények, főszerkesztők és még sorolhatnám, kik vagy mik felé. Ebből nem kérek többé. Írni fognak, mert kattintanak és megveszik. Sokan. Erre van igény. Nem probléma, elfogadom. Azt is elfogadom, hogy az élet nekem olyan szülőt adott, akiben az irigység nagyobb, mint a szeretet. Azt is elfogadom, hogy édesapám alapot ad annak, hogy a fiát és annak feleségét bántsák. Mert úgy érzi, az ő egójának ez így jó. Jól esik. Essen. Én tisztelem őt ennek ellenére is annyira, hogy nem kezdem el az érem másik oldalát felfedni. Mert a családi problémák a családra tartoznak, nem szennylapokra, ismeretlen, érzéketlen kommentelőkre, akik semmit sem tudnak, csak mások életében vájkálni, a sajátjukba pedig bele sem mernek gondolni, mert annyi benne a szar. Igen, ez a legkifejezőbb szó. Szar. Én hálás vagyok édesapámnak, mert a zenei pályát mellette kezdhettem el. Azért még hálásabb, hogy megmutatta nekem, milyen édesapa ne legyek. Milyen ember ne legyek. A család nekem nem szent, ha dől belőle a hazugság. Azért, hogy apám és köztem a kapcsolat így alakult, én és ő a felelős. Ketten.Nem egy harmadik személy, aki nem mellesleg az utolsó pillanatig próbálta elkerülni az elkerülhetetlent. Egy férfi vállalja a felelősséget. Milyen férfi az, aki másra hárítja? Mindegy: ÉN vállalom. A kezdetek óta erről írom a dalaimat. Önazonosság. Nem félek szembenézni az igazsággal. Ha az igazság az, hogy egyenesebbnek érzem, ha nem köszönök, akkor én bizony többet nem köszönök. Mert mosolyogva integetni nagyobb hazugság.

Mindenhol, kezdve a sajtóval, a bűnbak a feleségem volt. Rohadt nagy szerencse, hogy olyan erős nő, hogy ezeken a koholmányokon csak nevet, konkrétan poént csinál belőle. Tudja, hogy nem inge és nem is veszi magára. Egy igazi nagybetűs NŐ és hisz magában. Már akkor is hitt a kapcsolatunkban, amikor egy ruppótlan senkiházi voltam. Együtt felépítettük azt, amit ma boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatnak nevezünk. Rengeteg munkánk volt benne és tudjuk, hogy ezen a Földön a mi életünkben nem születik még olyan lény, aki ezt szétszedheti. Ha valakinek itt az oldalamon csípi a szemét az, amilyen vagyok, vagy a posztjaim, kövessen ki bátran. Mert fogok még változni sokat. Erősebb, határozottabb leszek és mindenkinek ezt fogom átadni a dalaimmal. Táncoljon veletek a Világ"

-írta a posztban Horváth Tomi, aki sosem tagadta, hogy kapcsolatuk elején semmijük nem volt.