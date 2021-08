A mozizás élménye pedig már mindenkinek hiányzott, köztük Majkáéknak is. Nemrég meg is osztotta a követőivel, hogy végre elvitte az egész családot moziba, amiről azt mondta egészen olyan érzés volt nekik, mintha nyaralnának. De az onnan feltöltött ártatlan fotó ellenszenvet váltott ki sok emberből. A képen ugyanis Majka és párja, Dundika napszemüvegben pózolnak zárt helyiségben, ez pedig egyesekben igencsak nagy negativitást váltott ki.

Az meghitt családi képet a napszemüveg miatt a következőkkel illették:

„Én szeretlek meg minden, de k.rva gáz zárt helyen a napszemcsi. A szemedet is rontja, a gyerekek is hülyeséget tanulnak... Meg esetleg arra utalhat, hogy valami miatt takargatod a szemeidet"

„Nem is tudtam, hogy a mozi sötétebb étkezdéjében is süt a nap. Vagy már mindenhova trendi felvenni a napszemüveget?"

„Süt a nap bent moziban?"

Itt tudod megtekinteni az említett képet:

Néhányan persze voltak, akik megvédték a sztárpárt, és jelezték a kritizáló kommentelőknek, hogy ez talán nem akkora bűn, hogy ennyi támadást kapjanak érte Majkáék, hiszen ő csak szerette volna megosztani az örömteli pillanatot.

Több olyan kommentelő is akadt, akik másba is belekötöttek a képen, ebből arra következtethetünk, hogy sokan csak kötözködni akarnak a rapperrel, és bármit csinál úgyis lesznek, akik kritizálni fogják. Nemrégiben az egyik Instagram posztjával is sokaknál kiverte a biztosítékot.