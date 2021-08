A 29 éves énekesnő túl van a negyedik hónapon, várandósan állt az oltár elé. A 12. hétig titkolta, hogy állapotos, mert több vetélésen van túl. A genetikai ultrahang szerint a baba teljesen egészéges.

"A terhességet már tudtam az esküvő alatt is, az előző riport alatt is. Igazából a házasságunk előrehozásának egyik oka az volt, hogy még azért szépen nézzek ki a menyasszonyi ruhában, mert különben augusztusban lett volna az esküvőnk" - mondta a Tények Plusz műsorában Katja, akinek két nagyobb gyermeke is nagyon boldog és várják már a kistestvért, aki valószínűleg január végén érkezik.