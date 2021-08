Az InTouch magazinnak nyilatkoztak Meghan egykori iskolatársai, akik állítják: Meghan megszállottan imádta a brit királyi családot, mindenképpen közéjük akart tartozni. Vilmosról ódákat zengett, szerelmes volt belé és összeomlott, amikor a herceg és Kate Middleton hivatalossá tették a kapcsolatukat. A dolog azért is érdekes, mert Meghan az Oprah Winfrey-nek adott interjújában azt állította, nem is hallott korábban a brit királyi családról.

A barátok szerint Harry csak a B-terv volt, sőt, azt is tudni vélik, hogy Meghan az esküvő után be is vallotta férjének, hogy szerelmes volt Vilmosba. Meghan félt a reakciótól, és nem is ok nélkül, Harry természetesen kiakadt. Azt azonban nem tartják valószínűnek az egykori iskolatársak, hogy a testvérek elhidegülésnek ez a valódi oka.