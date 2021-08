Ahogy megírtuk, L. L. Junior felesége, Körtvélyessy Kinga elköltözött törökbálinti otthonukból,magával vitte közös kislányukat, Lilit és egy budapesti albérletben rendezkedett be. A hír hallatán a kommentelők is kifejtették véleményüket, és a pár egyik ismerőse is megszólalt a történtekkel kapcsolatban.

Ezúttal Németh Sándor, a Hit Gyülekezetének alapítója, vezető lelkésze szólalt meg, ugyanis köztudott, hogy a zenész mélyen hívő ember, aki a nehéz élethelyzetekben gyakran keresi fel a lelkipásztorát.

"Még nem beszéltem Juniorral, de erre is sor kerül majd. Nyilvánvaló, ha rajtunk múlik, akkor mindenféleképpen a házasságuk megmentéséért dolgozunk, ezt szeretnénk elérni. Ha hozzánk fordul tanácsért, biztosan efelé tereljük majd. Mindenképp felhívom őt, hogy beszéljek vele, mert nincsenek friss információim arról, mi történhetett kettejük között"

-mondta a Blikknek Németh.

"A Bibliának van egy határozott erkölcsi normarendszere, és a keresztények általában, ha őszinték, akkor elismerik, ha ezeket megsértették és vállalják érte a felelősségüket. A házastársi kapcsolatban pedig a megbocsátás fontos, amelyben érvényesülnie kell az igazságosságnak. A szakadásért felelőssé tehető személynek vagy személyeknek vállalniuk kell a felelősségüket, egymással szemben is fel kell ezt vállalniuk, és igéretet kell tenniük a korrekcióra, ezután jöhet a megbocsátás, majd a kapcsolat megjavítása, felújítása"

– magyarázta a vezető lelkész.