Hevesi Krisztának kifogástalan az alakja, korábban azt is elmesélte, hogy tarja magát formában a bikiniszezonra. A szexuálpszichológus lesz a hamarosan induló Dancing with the Stars egyik szereplője.

A szexuálpszichológus korábban azt mondta, hogy már januárban úgy osztotta be a napjait, hogy legyen ideje szerepelni és felkészülni a műsorra, mert annyira szerette volna, hogy a csatorna felkérje.

Most a közösségi oldalára feltöltött fotón mutatta meg, hogyan készülnek táncpartnerével a hamarosan induló műsorra."Ez egyébként egy nagyon szép emelés volt. De most már azért letehetne. Nem felejtettél valamit a hátadon? És közben beszélget" – írta a képhez Kriszta.