A filmmogul özvegye, Vajna Timi a gyászidőszak után ismét erőre kapott. Nemrégiben villát vásárolt Los Angeles elegáns negyedében , Beverly Hillsben, és most az is kiderült, hogy férje halála után ismét szerelmes.

Új kedvesével, Zoltánnal komolyra fordult a kapcsolatunk, a férfi a közelmúltban egy csodálatos gyűrűt húzott Timi ujjára. Az esküvőt is tervezik, sőt a családalapítás is szóba került. Bár ezért Timinek nemrégiben kórházba kellett vonulnia, de szerencsére megoldódtak a nőgyógyászati problémái, így bármikor érkezhet a baba.



„Zoli nagyon tisztelte és szerette Andyt. Még az ő otthonában is van róla kirakva fotó, és néha kicsit úgy érzem, hogy a lelke beleköltözött Zoliba, mert konkrétan ugyanúgy viselkedik, ahogy ő" - árulta el Timi.





A leánykérés is nagyon romantikusra sikerült. Tímeát egy elegáns szállodába invitálta barátja, ahol csillogó gyémántgyűrűvel kérte meg a kezét.



A fiatalok a közös életüket tervezik, Timi hatalmas villáját már közösen rendezik be, ám vőlegénynek itthon még vannak érdekeltségei.



