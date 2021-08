A megcsalás számos válás, szakítás okozója, bár fel lehet fogni egyfajta figyelmeztetésnek is, hogy a kapcsolatunk ellaposodott és többet kellene dolgozni érte. Sokszor nem a testiségről szól, ennél jóval komplexebb és bonyolultabb a lélektana. Legtöbbször nem is a harmadik félre van szükségünk, hanem arra a figyelemre és rajongásra, amit tőle kapunk. Egy bennünk lévő hiányt akarunk ezzel pótolni, aminek sokszor nincs is köze a jelenlegi párunkhoz vagy éppen olyan oldalunkat fedezzük fel egy szerető által, mely sokkal vonzóbbá tesz minket önmagunk szemében.

Három rendhagyó indok, ami miatt egy férfi vagy egy nő megcsalja a párját:

1. Csodálatra, sok visszajelzésre van szüksége

Gyerekkorból származó sérülés lehet, ha valakinek folyamatos visszajelzésre van szüksége ahhoz, hogy értékes embernek, jó pasinak vagy vonzó nőnek érezze magát. Kellenek neki az elismerő pillantások, mások rajongása és az érzés, hogy bárkit megkaphat. S bár egy kapcsolat elején, amíg tart a rózsaszín köd, megkapja a párjától ezt a figyelmet, amint lankad a lelkesedés, újra kívülről fogja keresni a visszacsatolást. Ez leginkább olyan embereknél fordul elő, akiknek a látszat ellenére nagyon alacsony az önértékelése, s folyamatosan másoktól akarják az elismerést bezsebelni. Súlyosabb esetben még a legjobb társ sem képes betölteni ezt az űrt; kisebb mértékű önértékelési zavarnál azonban sok dicsérettel, építő és támogató hozzáállással van remény, hogy az illető hűséges maradjon.

2. Egy fiatalabb szerető mellett ő is megfiatalodik

Nagyon sok férfi azért cseréli le feleségét vagy párját egy fiatalabb nőre, mert mellette önmagát is fiatalabbnak érzi; míg egy nő azért vonzódik egy tehetős férfihoz, mert ezáltal önmagát is értékesebbnek látja. Valójában minden választásunk rólunk szól, hiszen legtöbbször nem a másik emberbe szeretünk bele, hanem abba a képbe, ahogy általa önmagunkat látjuk. Sok nő ezért vonzódik az elérhetetlen férfiak iránt. Hisz, ha egy ilyen különleges férfi őt választja, az azt jelenti, hogy ő is különleges. Ha valaki lecseréli a párját egy szebbre, fiatalabbra, gazdagabbra, az azért is van, mert a párja által határozza meg saját magát és így akarja felturbózni sérült önértékelését.

3. Egy új, vonzó tulajdonságát fedezi fel egy harmadik fél által

Tegyük fel, hogy már együtt élünk a párunkkal évek óta, kialakultak a kis rutinjaink, felkerültek az álarcaink, megkövültek a játszmáink. Megszokjuk, hogy így, vagy úgy viselkedünk, és nagyjából tartjuk is ehhez magunkat. Egyszer aztán az életünkbe csöppen egy férfi vagy egy nő, aki nevet a vicceinken (ahogy a párunk soha) és olyan témákról tudunk vele beszélgetni, amiről a párunkkal lehetetlen. Hirtelen felfedezzük, hogy tulajdonképpen vicces és szórakoztató emberek vagyunk, s ez az énünk sokkal jobban tetszik, mint amit otthon a párunk visszatükröz. Azt hisszük, szerelmesek lettünk egy harmadik félbe, holott önmagunkat fedezzük fel újra, önmagunkba szeretünk bele általa.

A megcsalásnak persze vannak klasszikusabb okai is, mint a kihűlt érzelmek, felgyűlt sérelmek, unalmas szexuális élet vagy a fizikai távolság. Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy a megcsalás mindig egy döntés eredménye, s lehet, hogy ideiglenes örömet okoz, de ezzel komoly veszélybe sodorjuk a párkapcsolatunkat.