Tóth Andi eddig is vadítóan szexi volt, új haja viszont igazán kiemeli szépségét.

Tóth Andit egyre többször láthatjuk a képernyőn, ugyanis nem csak a TV2 népszerű sorozatában, a Mintaapákban szerepel, de hamarosan a Dancing with The Stars is elstartol, ahol Adrei Mangra oldalán perdül táncra a gyönyörű énekesnő.

Andi, aki nemrég szerelmi életéről vallott, a minap mindenkit meglepett Instagramra feltöltött fotójával, ugyanis fodrásznál járt, és pár óra alatt giga hosszú hajat készítettek neki. A frizurát Kárpáti Rebeka szerelme, Frohner Ferenc csinálta, a rajongók pedig egyenesen odáig vannak a végeredményért. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a fotó már most közel 17 000 lájkot kapott, a kommentelők pedig nem győzik dicsérni Andi megújult külsejét.

"Gyönyörű vagy, nagyon ütős"

- írta az egyik hozzászóló, egy másik pedig szerelmet is vallott az énekesnőnek.