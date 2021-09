Ahogy arról mi is hírt adtunk, nem alakult valami jól az augusztus vége Metzker Viki számára. A szőkeség egy ideje érezte már, hogy vészesen fogynak tartalékai, és szervezete egyértelműen azt jelezte, nem bírja tovább, így Viki kényszerpihenőt iktatott be.

Nem elég, hogy Vikinek le kellett mondania az összes fellépését, most olyan baleset érte, ami a Dancing with the Starsban való szereplését is megnehezítheti.

"Friss égési sérülés. Valamelyik macska kikapcsolta a főzőlap zárat, én meg rátenyereltem. Zokogtam egy órán át. Mi jöhet még"

- írta a fotóhoz Viki, aki balesete után is elment fellépni.