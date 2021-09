Egy királyi baba születése az egész világot kíváncsivá teszi, mindenki várja, hogy megpillanthassa az újszülöttet. Ez annak idején is így volt, amikor Vilmos herceg jött a világra. Ám mialatt mindenki kedves megjegyzésekkel illette a gyereket, a királynőnek sikerült úgy megdicsérnie, hogy közben a saját fiát vérig sértette.

Várva várt alkalom egy királyi baba születése, hiszen az egész világot kíváncsisággal tölti el, hogy milyen is a csemete. Így volt ez akkor is, amikor Károly herceg és Diana hercegné az első közös gyereküket várták. Amikor Vilmos megszületett, nemcsak a szülők voltak izgatottak, hanem Erzsébet királynő is, hiszen megérkezett az első unokája. Első megjegyzése azonban Vilmos kinézetéről nem volt éppen hízelgő. Azonban nem az újszülött, hanem Károly herceg számára.

"Hála az égnek, hogy nem az apja füleit örökölte" - mondta a Daily Star szerint II. Erzsébet, amit bizonyára viccnek szánt, de az is biztos, hogy Károlynak nem eshetett túlságosan jól ez a brutálisan őszinte beszólás.